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Gönyeli'de ahşam kaplı ambar yandı

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Gönyeli’de bu sabah ahşap kaplı ambar olarak kullanılan odada meydana gelen yangında çeşitli ev aletleri ve elektirkli eşyalar ile ambarın bitişiğindeki evin bazı çamlar ile klima üniteleri yandı

Gönyeli'de ahşam kaplı ambar yandı
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Gönyeli’de bu sabah saat 08.30 sıralarında, Masa Tepe Sokak üzerinde bulunan Mustafa Özerdem’e ait evin avlusunda bulunan dışı ahşap kaplı ambar olarak kullanılan odada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu ambar içerisindeki kaynak makinesi, elektrikli bahçe süpürgesi, bir arızalı televizyon, su sebili, bir koltuk ve bir trombolin yanarak zarar gördü.
Yangının alt katta bulunan daireye sirayet etmesi sonucu, iki rolling shutters sistemli pencere ile iki klimanın dış ünitesi yanarak zarar gördü, bir alt kata, bir de üst kata ait pencere camı ısıdan patlayarak hasar gördü.

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