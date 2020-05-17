Gönendere - Pınarlı arasındaki yangın söndürüldü

Gönendere - Pınarlı arasında saat 11.30 sıralarında başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönendere - Pınarlı köyleri arasında çıkan yangında ilk tespitlere göre, yaklaşık 250 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve çok sayıda zeytin ağacı yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

SERDARLI’DA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Serdarlı’da ise saat 12.30 sıralarında, köyün güney kısmında yol kenarında başlayan yangında ise, 8 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa ve zeytin ağaçları yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.