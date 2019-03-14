banner255
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
13 0
İlkbahar ve beslenme
İlkbahar ve beslenme
9 0
 
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
29 0
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
41 0
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
55 0
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
27 0
Altınordu Erez ile şampiyon
Altınordu Erez ile şampiyon
91 0
banner82

Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı

banner27

Lefkoşa’da dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen, Gefsi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı.

banner262
Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı
banner267

 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün gerçekleştirilen otopsi neticesinde, Naim’in ölüm sebebinin "ateşli silah yaralanması, iç organ ve büyük damar yaralanması, iç ve dış kanama" olduğu tespit edildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.