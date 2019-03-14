Lefkoşa’da dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen, Gefsi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim'in otopsisi yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bugün gerçekleştirilen otopsi neticesinde, Naim’in ölüm sebebinin "ateşli silah yaralanması, iç organ ve büyük damar yaralanması, iç ve dış kanama" olduğu tespit edildi.