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Gökhan Naim'in cinayetinde gelişme

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Gökhan Naim'in cinayetinde gelişme
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Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak meselede şüpheli olarak görülen ve aranan, soyadı tespit edilemeyen azmad isimli şahsın tam ismimin, Azmad Ali Virk olduğu tespit edilmiştir. Tanver Ahmed ve Azmad Ali Virk isim şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.

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