Gökhan Naim'e saldırılan tabanca bulundu

Gesfi Döviz bürosu sahibi Gökhan Naim'in öldürülmesinde kullanıldığına inanılan bir tabanca bulundu. Olay sırasında Naim'in yanında olan ve içinde para bulunan bir çanta ise kayıp.

Polis, konuyla ilgili açıklamasında, yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde saldırıda kullanılan tabanca olduğuna inanılan 9 mm çapında bir tabanca bulunduğunu belirtti.

Olay esnasında içinde henüz miktarı tespit edilemeyen paraların olduğu çantanın ise saldırgan tarafından çalındığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.