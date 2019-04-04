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Gökhan Naim cinayetinde bir tutuklu daha

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Gökhan Naim cinayetinde bir tutuklu daha
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Polis, döviz bürosu sahibi Gökhan Naim cinayetiyle ilgili bir kişiyi daha tutukladı. Polisteki tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Polis Basın Subaylığı, M.A.’nın (E-50) cinayetle ilgili soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantısı görülerek tutuklandığını duyurdu.

Bugüne kadar 9 kişinin tutuklandığı Gökhan Naim cinayetinde, olayla bağlantısı olmadığı tespit edilen Abubaker Fiaz serbest bırakılmış, Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad ise 3 ay süreyle tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişti. Bugünkü tutukluyla beraber poliste tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Polis Lefkoşa’da 13 Mart’ta işlenen cinayetle ilgili halen Azmad Ali Virk, Ali Hasan, TanveerAhmad, İmran Arshan ve ZahidMasood adlı kişileri arıyor.

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