Gökhan Naim cinayetinde bir iade daha

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan zanlı İmran Ashan dün Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye iade edildi

Evrim KAMALI

Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından İmran Arşad, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda dün saat 08.15’te BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen’in yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan uyruklu zanlı İmran Arşad’ın cinayetin ardından Güney Kıbrıs’a kaçtığı Komitenin devreye girmesi ve Rum polisine aktarılan bilgiler sonucunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugün Kuzeye iade edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gökhan Naim cinayeti zanlısı Azmad Ali’nin Rum polisince 9 Ağustos’ta BM aracılığıyla yetkili makamlara teslim edilerek mahkeme huzuruna çıkarılmasının ardından, cinayetin aranan diğer zanlısı İmran Arşad’ın da Gökhan Naim cinayetinden dolayı yargılanmasının mümkün hale geldiği belirtildi.

Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan zanlı İmran Ashan’ın dün KKTC’ye iade edildiğini ve daha önceden aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. İneci, zanlının cinayetle bağının araştırıldığını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen İmran Ashan, herhangi bir şey söylemedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.