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Gökhan Naim, cinayeti zanlılarının tutukluluk süresi uzatıldı

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Gökhan Naim, cinayeti zanlılarının tutukluluk süresi uzatıldı
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Gökhan Naim'in öldürülmesi olayıyla ilgili dün tutuklanan Hüseyin Erseyis hakkında çıkarıldığı mahkemede 3 gün tutukluluk kararı alındı. Halen tutuklu bulunan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad'ın tutukluluk süresi ise 7 gün uzatıldı.
Gesfi döviz bürosu sahibi Gökhan Naim, 13 Mart’ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, Naim’in çantasındaki paraları alan saldırganlar kaçmıştı.
Gökhan Naim cinayetiyle ilgili soruşturmada şu ana dek 5 kişi tutuklanırken, arananların sayısı da 5.
 

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