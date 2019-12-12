Gökçek, cinayeti kabul etti

Girne’de Halil Karakız’ın cinayete kurban gittiği anlaşılması üzerine tutuklanan arkadaşı Arif Gökçek, cinayeti itiraf etti. Gökçek’in olay anında 194 promil alkollü olduğu tespit edildi

Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen adam öldürme suçundan tutuklanan Arif Gökçek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, zanlının 5 Aralık’ta birlikte Kordonboyu’na gittiği arkadaşı Halil Karakızın denize atladığını, kendisinin onu kurtarmaya çalıştığını söylediğini aktardı. Gökyay, bunun üzerine Karakız’ı arama çalışmaları yapıldığını, cesedinin 6 Aralık’ta mendireğin civarındaki kayalıkların arasında bulunduğunu belirtti. Gökyay, Halil Karakız’ın, 7 Aralık’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun tespit edildiğini söyledi. Müfettiş muavini Hasan Gökyay, bunun üzerine karakola celp edilen zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, zanlının olay günü 194 promil alkollü olduğunu da belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Adli Tıp doktoru ve Barış Ruh Hastanesinde kontrolden geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının gözündeki morlukların darp izi olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

Polis, zanlının ceza-i ehliyeti olduğuna dair de rapor alındığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, 17 kişiden ifade aldıklarını incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten Gökyay, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar talebi kabul etti.