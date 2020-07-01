Göçmenköy'de uyuşturcu operasyonu

Narkotik polisinin aldığı ihbar sonucu bugün saat 14:30 sıralarında, Göçmenköy'de M.B. (E-23)'nin kalmakta olduğu ikametgahta baskın yapıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 6 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (E-24)'nin ikametgâhında yapılan aramada ise 60 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.