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Göçmenköy'de soygun

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Göçmenköy'de soygun

Lefkoşa Göçmenköy’de geçtiğimiz Çarşamba akşamı meydana gelen soygunda, 5 kişinin saldırısına uğrayan 23 yaşındaki bir genç yüzüne vurulan yumrukla ciddi şekilde yaralandı; telefonu, kolyesi ve parası çalındı.

Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre 1 Temmuz Çarşamba akşamı 21.30 sıralarında Göçmenköy’de bir iş yerine ait park yerinde T.U.A.(E-22), C.O.N.(E-21), C.C.İ.(22), N.S.C.(E-24) ve D.T.N.(E-23), Ifeanyı Charles Obiora ile konuştukları sırada aralarında tartışma çıktı.

Obiora’nın yüzüne yumruk vurup ciddi bir şekilde darp eden zanlılar, Iphone Xmax marka cep telefonunu, boğazında takılı bulunan altın kolyesini, pantolonun cebinden 850 TL parasını, telefon kulaklığını, kol saatini, bilekliğini ve bankamatik kartını zorla alarak kaçtılar.

Soygun suçu işlediği için aranan beş zanlı dün bulunarak tutuklandı.

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