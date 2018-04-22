Glapsides Plajı'nda 5 kişi ölümden döndü

Gazimağusa’da bulunan Glapsides Plajı’nda, bugün 15.45 sıralarında, aşırı dalgalı olmasına rağmen denize giren 5 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Glapsides Plajı’nda denize giren Hüseyin Fidan (E-24), Berat Ataş (E-20), İsmet Tuna Çilsalar (E-20), Osman Kaplan (E-21) ve Taner Turan (E-22); denizin dalgalı oluşu nedeniyle dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdiğini bildiren Polis Basın Subaylığı, adı edilenlerin, sahilde bulunan bir şahıs tarafından kurtarıldığını belirtti.

Sözkonusu kişilerin, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıklarını kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.