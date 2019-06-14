Dikmen’de aşırı alkol alan Reşat Çello, boşanma aşamasında olduğu eşinin boğazını sıktı, saçlarını çekip darp etti ve “Bu evden gideceksin. Gitmezsen seni öldürürüm” diyerek tehdit etti

Evrim KAMALI

Dikmen’de ayrılma aşamasında olduğu eşinin evine zorla girip darp suçu işleyen Reşat Çello dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mustafa Güneş, zanlının 12 Haziran saat 21. 30 sıralarında nefesinde 279 promil alkol ile boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ç.’nin Dikmen’de bulunan ikametgâhına gidip, mutfak kapısında sinekliği yırtıp, hasara uğratıp, izinsiz bir şekilde eve giriş yaptığını söyledi.

Güneş, zanlının iki eli ile eşinin boğazını sıktığını, saçlarını çekip darp ettiğini, “Bu evden gideceksin. Gitmezsen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini ifade etti. Müştekin evden kaçtığını, zanlının peşinden dışarı çıkıp hakaretler yağdırdığını ve eşine ait araca tekme atarak aynasını kırdığını ifade ett. Güneş, ihbar üzerine olay mahalline gidildiğini, müştekin yolda yalın ayak yürürken gördüklerini söyledi. Tutuklanan zanlının karakolda da “Buradan çıkarsam yarın sabah onu öldüreceğim” şeklinde sözler kullandığını kaydeden polis, ayrıca müşteki ile aralarında bir yıl öncesine dayanan başka olaylar olduğunu da söyledi. Güneş, zanlı hakkında daha önce eşine uyguladığı şiddetten dolayı mahkeme tarafından uzaklaştırma emri çıkarıldığını ancak zanlının buna riayet etmediğini ifade etti.

Zanlı ile müştekinin bir yıldır ayrı yaşadıklarını, boşanma davalarının sürdüğünü, daha önce de alkol tesiri altında eşine saldırdığını belirten Güneş, 2011-2012 yıllarına ait darp, kavga, rahatsızlık gibi suçlardan hakkında davalar açıldığını ve bu suçları da alkol tesiri altında işlediğini belirtti. Güneş, tüm olgular ışığında zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı avukatı tutuklu yargı talebine itiraz etti. Teminat duruşması yapılırken, savunma zanlının çocuğunu görmek ve almak için eve gittiğini amacının eşini darp etmek olmadığını, hatta eşinin tahrik etmesi nedeniyle bu suçları işlediğini iddia etti.

Savunma, söz konusu evin zanlıya ait olduğunu da ifade ederek, kendi evine girdiğini söyledi. Polis memuru Güneş de boşanmanın henüz gerçekleşmediğini, bu nedenle evin halen her ikisine ait olduğunu, zanlının bir yıldır annesi ile yaşadığını söyledi. Savunma, zanlının tutuksuz yargılanmasını gerektirecek bir husus olmadığını, bir daha suç işlemeyeceğini ve teminata bağlanması halinde mahkemenin şartlarına yerine getireceğini belirterek, bu yönde ifade verecek ve zanlıya kefil olacak 3 tanık dinletti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, zanlının alkol tesiri altında benzer suçlar işlediğine vurgu yaparak tutuklu yargı kararı verdi. Mahkeme, zanlının 1 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.