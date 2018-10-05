Girne’deki soygunda yeni tutuklu

Girne’de Bektaş Gıda Markete ait aracın soyulması olayı ile ilgili işyeri çalışanı Şemsettin Yalçın gözaltına alındı. Yalçın’ın soygunla bağlantılı aranan bir kişiyi olay günü aradığı açıklandı

Evrim KAMALI

Girne’de Bektaş Gıda Markete ait aracın soyulması olayı ile ilgili işyeri çalışanı Şemsettin Yalçın gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Metin Düzener, zanlının 24 Eylül tarihinde Girne’de meydana gelen , Soygun, ciddi darp, ateşli silah taşıma ve tasarrufu, kasti hasar, soygun, sirkat, yaralama”suçları ile bağlantılı olarak tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlı Yalçın’ın mesele ile bağlantılı aranan bir şahsı olay günü aradığını açıkladı. Polis, zanlının arama yaptığı saatin ise soyulan market çalışanı Mehmet Ali Güngörmüş’ün işyerinden ayrıldığı dakikalarda olduğunu ifade etti. Zanlının tutuklandığını, soruşturmanın yeni başladığını, suçla bağlantılı bir şahsın daha arandığını kaydeden polis, ayrıca zanlıya ait telefon dökümlerinin de inceleneceğini belirterek, bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında bir gün tutuklama emir verdi. Mahkemede söz alan zanlı ise suçla bağlantısı olmadığını söyledi. Zanlı alacak verecek meselesinden dolayı aranan şahsı aradığını belirtti.