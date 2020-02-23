Girne’de yürekleri ağza getiren kaza

Girne’nin en işlek caddelerinden olan Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerine doğru bayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken kazada araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 11.30 raddelerinde Girne'de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne'de sakin 19 yaşındaki Melisa Ferhatoğluları yönetimindeki PD 926 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce yolun güney kısmında bulunan Cengizhanlı Sokağa dönüş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Melisa Ferhatoğluları’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yolun sağında bulunan Girne'de sakin 63 yaşındaki Yusuf Kayışkanat sorumluğundaki Dostlar Kıraathanesi isimli işyerinin duvarına, cam ve demir kapısına aracının ön kısmı ile çarpmasıyla kaza yaşandı.

Kazada yaralanan sürücü Melisa Ferhatoğluları, Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra cerrahi servisinde müşahede altına alındı.