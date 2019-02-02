banner255
Son dakika: Çatalköy'de ölümlü kaza
Son dakika: Çatalköy'de ölümlü kaza
3B 0
Katar, tarih yazarak şampiyon
Katar, tarih yazarak şampiyon
56 0
 
İngiltere kara teslim oldu
İngiltere kara teslim oldu
41 0
Gülme garantili geyik ve ironi dolu kitaplar
Gülme garantili geyik ve ironi dolu kitaplar
19 0
68 0
Sebze yemeği pişiremez olduk
Sebze yemeği pişiremez olduk
50 0
Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
Baf'ın gençleri şampiyonluğu çekip aldı
220 0
banner82

Girne’de uyuşturucu operasyonu: İki tutuklu

banner27

Girne’de Asım Özkayım’ın evinde yapılan aramada üç gram hintkeneviri, bir buçuk gram kokain ve yarım gram MDMA türü uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili Özkayım ve Melis Kağan tutuklandı

Girne’de uyuşturucu operasyonu: İki tutuklu
banner215

Evrim KAMALI

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan Asım Özkayım ile Melis Kağan dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Narkotik Şube’de görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, önceki gün zanlı Özkayım’ın Girne’deki evinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara, 3 gram hintkeneviri, 1 buçuk gram kokain ve yarım gram MDMA türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 29 ocak 2019 tarihinde polis tarafından aranan bir şahıs aracılığı ile güneyden ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Yapılan soruşturmada suçla bağlantılı Melis Kağan’ın da yakalandığını belirten polis, zanlının evinde yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğürücü, 4 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara ve kokain kalıntısı bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Kağan’ın ifadesinde uyuşturucu maddeleri 29 Ocak’ta zanlı Özkayım’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, ifadeler alınacağını ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.