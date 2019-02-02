Girne’de uyuşturucu operasyonu: İki tutuklu

Girne’de Asım Özkayım’ın evinde yapılan aramada üç gram hintkeneviri, bir buçuk gram kokain ve yarım gram MDMA türü uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili Özkayım ve Melis Kağan tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan Asım Özkayım ile Melis Kağan dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Narkotik Şube’de görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, önceki gün zanlı Özkayım’ın Girne’deki evinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara, 3 gram hintkeneviri, 1 buçuk gram kokain ve yarım gram MDMA türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri 29 ocak 2019 tarihinde polis tarafından aranan bir şahıs aracılığı ile güneyden ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti. Yapılan soruşturmada suçla bağlantılı Melis Kağan’ın da yakalandığını belirten polis, zanlının evinde yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğürücü, 4 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara ve kokain kalıntısı bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Kağan’ın ifadesinde uyuşturucu maddeleri 29 Ocak’ta zanlı Özkayım’dan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, ifadeler alınacağını ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.