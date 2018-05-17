Girne’de uyuşturucu operasyonu

Girne’de üç kişinin kaldığı apartman dairesine yapılan operasyonda, koltuk arasına hintkeneviri ve iki ayrı poşet içinde satışa hazır 118 adet Extacy hap ele geçirildi

Evrim KAMALI

Girne’de önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Meseleye bağlantılı olarak tutuklanan zanlılar Şerif Karaçay, Okan Atahan ve Yusuf Ördek tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş mahkemede verdiği ifadede zanlıların önceki gün Girne’de sabah saat 10.20-11.00 saatleri arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını anlattı. Polis zanlıların kaldığı apartman dairesinde gerçekleşen aramada koltuk arasına gizlenmiş 1 gram ağırlığında hintkeneviri yapılan ileri aramada 2 ayrı poşet içinde satışa hazır 118 adet Extacy hap ele geçirildiğini kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Ali Çavuş, emare olarak alınan uyuşturucuların incelenmek üzere Devlet Laboratuarına gönderildiğini belirtti.

Alınması gereken çok sayıda ifade olduğunu belirten Çavuş, soruşturmanın seyrine göre yeni tutukluların olabileceğine değinerek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.