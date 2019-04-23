Girne’de taciz

Girne’de aşırı alkol alan Bekir Yıldız, aracı ile takibe aldığı bir kadının önünü kesip durdurarak cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen olayda dün gece yarısı alkolün etkisi ile bir kadını aracıyla takip edip, durdurduktan sonra cinsel tacizde bulunan Bekir Yıldız tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 22 Nisan 02.30 sıralarında Girne’de Naci Talat Sokak üzerinde 160 promil alkolün tesiri altında olan zanlının RC 709 plakalı aracı ile C.B. isimli kadının aracını takibe aldığını, Karaoğlanoğlu bölgesine kadar izledikten sonra önünü kesip durdurduğunu söyledi. Polis, zanlının daha sonra aracından inerek cinsel organını çıkarıp C.B.’ye gösterip cinsel saldırıda bulunacağını söylediğini açıkladı. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının aracında olay esnasında iki kişi daha olduğunu ifade ederek, görgü tanıklarının ifadesinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.