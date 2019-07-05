Girne’de fuhuş operasyonu

Girne’de 7 kadını fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç sağlayan dört kişi tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de 7 kadını pazarladıkları öne sürülen Ali Yıkılmaz, Merve Özer, Serkan Demir ve Mahmut Önen fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç sağlama suçlarından dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların Girne’de meydana gelen fuhuşa teşvik ve fuhuş yolu ile kazanç sağlama suçlarından methalder olduklarını söyledi. Polis, zanlıların 2019 yılı içerisinde farklı aylarda 7 ayrı kadını farklı kişiler ile yasa dışı olarak cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandıklarını söyledi. Polis, 3 temmuz tarihinde zanlıların Beşparmak köyündeki ikametgâhlarında kadınların isimlerinin ve aldıkları parayı gösteren bir defter bulunup emare olarak zaptedildiğini açıkladı.Polis memuru, zanlıların aynı gün tutuklandığını, Ali Yıkılmaz ile Merve Özer’in gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.