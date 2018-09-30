Girne ve Gazimağusa’da polis göz açtırmadı

Girne ve Gazimağusa Polis Müdürlükleri ayrı ayrı yaptıkları trafik ve asayiş operasyonlarında kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 39 kişi tespit ederken, trafikte ise 14 kişi trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Girne ve Gazimağusa Polis Müdürlükleri ayrı ayrı yaptıkları trafik ve asayiş operasyonlarıyla adeta göz açtırmadılar.

Girne’deki denetimlerde, kumarhanelere yönelik denetimlerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 19 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte ise bir araç içerisinde bıçak bulundu, araç içerisindeki iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kontrol edilen 580 araç sürücüsünden 139’u trafik suçundan rapor edildi, sürücülerin 4’ünün alkollü olduğu kaydedildi.

GAZİMAĞUSA’DA 9 SÜRÜCÜ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Gazimağusa’da önceki geceden dün erken saatlere kadar, bet ofisi ve 3 kumarhanede gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 20 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte ise, 540 araç kontrol edildi. Kontrollerde 139 sürücü rapor edildi. Sürücülerin 5’inin alkollü olduğu ve toplamda 9 sürücünün trafikten men edildiği kaydedildi.