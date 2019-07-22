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Girne'nin sevilen genci 'mücadelenin sembolü' hayatını kaybetti

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Girne'nin sevilen genci 'mücadelenin sembolü' hayatını kaybetti
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Girne’nin sevilen gençlerinden Orhan Kaptan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yaşadığı sağlık problemi nedenleri ile yıllardır mücadele ederek bu sorunları aşmak için çok sayıda ameliyat olan ve bu nedenle de arkadaşları tarafından “mücadelenin sembolü” olarak nitelenen Orhan Kaptan, 2017 yılında da böbrek nakli olmuştu.

Kaptan, 2017 yılında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde böbrek nakli olurken, bulduğu her fırsatta da topluma, “organ bağışı yapması” çağrısında bulunmaktaydı. Orhan dün akşam yaşam mücadelesini kaybetti.

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