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Girne Mahkemesi'nden tecavüze ağır ceza

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Girne Mahkemesi'nden tecavüze ağır ceza

Girne'ye bağlı Çatalköy’de 12 Ekim 2018 tarihinde ayrıldığı kız arkadaşının evine gizlice girerek, genç kadını ciddi şekilde darp ettikten sonra tecavüz eden ve şikâyet üzerine tutuklanıp tutuklu yargılanan sanık Yunus Timur Girne Ağır Ceza mahkemesi tarafından tokat gibi bir cezaya çarptırıldı.

Başkan Fisun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçlüer’in oy birliği vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Kürşad açıkladı. Kürşad sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyeti ve vahametine değinirken bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Kıdemli Yargıç yargılanmış olduğu “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Geceleyin ev açma”, ”Mülke tecavüz” ve “Darp” suçlarından yapılan duruşma neticesinde heyet olarak suçlu bulup mahkûm ettikleri sanığı 13 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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