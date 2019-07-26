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Girne'li iki iş adamı sahte evrak düzenlemeden tutuklandı

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Girne'li iki iş adamı sahte evrak düzenlemeden tutuklandı
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Ülkenin önemli iş insanlarından Eminoğlu Investment Direktörü Mehmet Eminoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu sahte evrak düzenledikleri gerekçesi ile dün akşam tutuklanarak bugün Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Sahte evrak düzenleme suçundan mahkemeye çıkarılan Eminoğlu ve Özbekoğlu hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

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