Girne-Lefkoşa yolunda frenleri patlayan dozer dereye uçtu

Girne-Lefkoşa anayolunda devam eden yol yapım çalışmaları sırasında bir dozer, frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak 40 metre derinliğe yuvarlandı; dozer operatörü atlayarak kurtuldu.



Polis Basın Subaylığı’nın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, olay bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi.



28 yaşındaki Mehmet Doğan’ın yönetimindeki HK 332 plakalı dozer, frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı ve yaklaşık 40 metre derinliğe yuvarlandı.



Dozer operatörü Mehmet Doğan, dozerden atlayarak kurtuldu. Doğan, tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü.



Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.