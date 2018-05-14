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Girne-Lefkoşa Anayolunda beton mikseri devrildi

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Girne-Lefkoşa Anayolunda beton mikseri devrildi
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Bu sabah Boğaz mevkiinde Girne Lefkoşa anayolu yapım çalışmaları sırasında bir beton mikseri devrildi. Trafiğe kapalı yolda meydana gelen kazada yaralanan olmadı. 

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