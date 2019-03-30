Girne - Lefkoşa anayolu Boğaz Kavşağı trafiğe kapatıldı

Polis yaptığı duyuru ile aşırı yağışlar nedeniyle Girne - Lefkoşa anayolunda olan su birikmelerinden dolay Girne'den Lefkoşa yönüne gidiş Boğaz kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polisin duyurusu şöyle:

Sürücülerin Dikkatine:

Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde ADF mobilya civarında yolda oluşan su taşkını nedeniyle, Girne'den Lefkoşa yönüne gidiş Boğaz kavşağından itibaren trafik akışına kapatılmıştır.

Girne yönünden gelen sürücüler için ulaşım Boğaz - Gönyeli Anayolundan sağlanmaktadır. Lefkoşa'dan Girne yönünde yol trafik akışında herhangi bir sıkıntı yok.