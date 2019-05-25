Girne Kordonboyu'nda denize düşen kişi hayatını kaybetti

Girne'de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan duvar üzerinden denize düşen şahıs hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 13:20 sıralarında, Girne'de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, 55 yaşındaki Yusuf Karagöz, deniz sahilinde bulunduğu sırada yaklaşık 3 metrelik duvar üzerinden muhtemelen denize düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yusuf Karagöz'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.