Girne - Esentepe Anayolunda feci kaza

Girne - Esentepe Anayolu üzerinde, Teknecik elektrik santrali önlerinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır dört kişi yaralandı.Ağır yaralı Doğukan Karal'ın tedavisine Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 19:00 sıralarında, Girne - Esentepe Anayolu üzerinde, Teknecik elektrik santrali önlerinde, 48 yaşındaki Alexander Delis, yönetimindeki RD 046 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu yaşandı. Delis'in aracı geçmeye çalıştığı esnada karşı istikametten gelmekte olan 37 yaşındaki Erdal Yılmaz yönetimindeki EP 411plakalı araç ile yüz yüze çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EP 411 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Doğukan Karal ve RD 046 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Dimitri Delis Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldılar. Kazada ağır yaralanan Doğukan Karal, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken diğer yaralıların tedavisine ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.