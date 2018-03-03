Girne –Değirmenlik dağyolunda korkutan kaza

Girne –Değirmenlik dağyolunda kiralık araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu taksi araçla yüz yüze çarpışması sonucunda meydana gelen kazada kiralık araçta bulunan beş kişi yaralandı

Murat ASLAN

Girne –Değirmenlik dağyolunda meydana gelen kazada beş kişi yaralandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre kaza, saat 21:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 14-15 km'leri arasında 21 yaşındaki Baver Ekinci, yönetimindeki LN 089 Z plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fahri But yönetimindeki TPD 268 plakalı araç ile çarpışmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan LN 089 Z plakalı araç sürücüsü Baver Ekinci ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Berat Atakaya, Vedat Atakaya, Fırat Kolağasıoğlu ve İbrahim Can kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip Baver Ekinci, İbrahim Can ve Fırat Kolağasıoğlu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındılar.