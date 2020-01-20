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Girne'de yaya ezildi

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Girne'de yaya ezildi

Girne'de az önce meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 19:00 sıralarında,  Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde,  Mahir Salman Söker (E-42), yönetimindeki  RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerine geldiği zaman, o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN (E-51)'açarptı..  Kaza sonucu Veysel CAN olay yerinde yaşamını yitirdi.  Araç sürücüsü Mahir Salman Söker tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.

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