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Girne'de yaşanan kavgada 3 zanlı tutuklandı

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Girne'de yaşanan kavgada 3 zanlı tutuklandı
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Girne'de dün akşam Pakistanlı iki grup arasında yaşanan kavgada aranan sayısı beş olurken, bu zanlıların üçü tespit edilerek tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün akşam Girne'de meydana gelen yaraĺama meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan ve arandığı bildirilen 38 yaşındaki S.A., 36 yaşındaki I.T.  ile 33 yaşındaki M.A. 'nın yanı sıra 40 yaşındaki S.A. ve 24 yaşındaki W.A.'nın da olaya karıştığı tespit edildi. Yürütülen ileri soruşturmada aranan zanlılardan S.A. , I.T. ve S.A. tespit edilerek tutuklandılar. 

M.A ve W.A.'nın ise halen aranmakta olduğu bildirildi.

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