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Girne'de Vahşet

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Girne'de Vahşet
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Girne eski Astro Süpermarketin yakınlarında az önce kimliği belirlenemeyen bir kişi boğazı kesilmiş halde bulundu. Şahsın durumu hakkında bilgiler elimize ulaştıkçca sizlerle paylaşacağız.

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Deran - 39 dakika önce
Ada teksas oldu iyice
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