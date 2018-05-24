Girne'de Vahşet

Girne eski Astro Süpermarketin yakınlarında az önce kimliği belirlenemeyen bir kişi boğazı kesilmiş halde bulundu. Şahsın durumu hakkında bilgiler elimize ulaştıkçca sizlerle paylaşacağız.
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Deran - 39 dakika önce
Ada teksas oldu iyice