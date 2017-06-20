Girne'de uyuşturucu operasyonu

Girne’de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen uyuşturucu hap, tabanca ve mermilerle ilgili yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.A.(E-50) ve E.B. (E-28) tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 16 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda S.K.’nin (E-46 ) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 bin 316 tam, 10 yarım hap ile bir 9 mm’lik tabanca, bir şarjör, 9 çapında toplam 14 adet canlı olduklarına inanılan mermi ve bir 9 mm çapında boş kovan bulunmuş, adı edilen tutuklanmıştı.