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Girne'de uyuşturucu operasyonu

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Girne’de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen uyuşturucu hap, tabanca ve mermilerle ilgili yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.A.(E-50) ve E.B. (E-28) tespit edilerek tutuklandı.

Girne'de uyuşturucu operasyonu
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 16 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda S.K.’nin (E-46 ) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 bin 316 tam, 10 yarım hap ile bir 9 mm’lik tabanca, bir şarjör, 9 çapında toplam 14 adet canlı olduklarına inanılan mermi ve bir  9 mm çapında boş kovan bulunmuş, adı edilen tutuklanmıştı.

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