Girne'de uyuşturucu operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 16 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda S.K.’nin (E-46 ) tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 bin 316 tam, 10 yarım hap ile bir 9 mm’lik tabanca, bir şarjör, 9 çapında toplam 14 adet canlı olduklarına inanılan mermi ve bir 9 mm çapında boş kovan bulunmuş, adı edilen tutuklanmıştı.
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