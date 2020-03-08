Girne'de sokak ortasında cinayete teşebbüs

Girne'de akşam saatlerinde bir kadın tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, bu akşam, saat 20:45 sıralarında, 41 yaşındaki A.Ç. , henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı 45 yaşındaki Elif LORT'u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır sekilde yaraladı.

Elif LORT kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

A.Ç. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.