Girne'de sahte dolarlar ele geçirildi

Girne'de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna sahte iki adet 50 Doları vererek 540 TL temin eden iki kişi, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tespit edilerek tutklanırken 16 adet daha sahte 50 Dolar ele geçirildi.

Poliisn verdiği bilgiye göre, saat 12:00 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giden A.M. (E-66) ve S.A. (E-66), tasarruflarında bulunan ve sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 ABD Doları nakit parayı görevliye vermek suretiyle tedavüle sürüp karşılığında 540 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiler. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanırlarken üzerlerinde yapılan aramada ise tasarruflarında 50 ABD Doları banknotlardan oluşan 16 adet daha sahte olduğuna inanılan paralar bulunarak emare olarak alındı.