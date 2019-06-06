Girne'de Sahte 50 TL'likler piyasaya sürüldü

Girne’de bir kişinin tasarrufunda, sahte olduğu düşünülen ve 400 TL’sinin piyasaya sürüldüğü tespit edilen, 19 adet 50 TL’lik banknotlardan oluşun toplam 950 TL para tespit edildi.

Polis, tarafından emare olarak alınan söz konusu 50 TL’lik sahte banknotların hepsi de A 625255062 seri numarasından oluştuğunu kaydetti ve vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Polis açıklamasında, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaralı 50’lik ‘Türk Lirası’ cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.