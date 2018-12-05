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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Girne'de otelleri su bastı

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Girne'de otelleri su bastı
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Yoğun yağışlar nedeniyle Girne'de bazı otelleri su bastığı bildiriliyor. Vuni Palace otelin alt kattını sular bastığı araçların sular altında kaldığı bildirildi.

LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLU AÇILDI

Aşırı yağışlar nedeniyle dağdan gelen suların kapanmasına neden olduğu Lefkoşa - Girne Anayolu yeniden trafiğe açıldı. 

 Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, sel sularının sürüklediği çamur ve dal parçalarının yolda tehlike arz etttiği ve sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Dikmen - YDÜ çemberi arasındaki yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.  Dikmen'de dağdan gelen sudan dolayı bazı araçların su altında kaldığı bildirildi.

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