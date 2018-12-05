Girne'de otelleri su bastı

Yoğun yağışlar nedeniyle Girne'de bazı otelleri su bastığı bildiriliyor. Vuni Palace otelin alt kattını sular bastığı araçların sular altında kaldığı bildirildi.

LEFKOŞA- GİRNE ANAYOLU AÇILDI

Aşırı yağışlar nedeniyle dağdan gelen suların kapanmasına neden olduğu Lefkoşa - Girne Anayolu yeniden trafiğe açıldı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, sel sularının sürüklediği çamur ve dal parçalarının yolda tehlike arz etttiği ve sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Dikmen - YDÜ çemberi arasındaki yolun trafiğe kapatıldığı kaydedildi. Dikmen'de dağdan gelen sudan dolayı bazı araçların su altında kaldığı bildirildi.