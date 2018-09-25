Girne'de maskeli soygun

Bektaş Gıda Ltd’e ait aracın önünü kesen yüzleri maskeli üç kişi, Bektaş çalışanının yanından bulundurduğu 200 bin TL, 200 Stg, 402 Dolar ve 195 Euro’yu çalarak kayıplara karıştı

Girne'de dün soygun yaşandı. Olay saat 10:40 sıralarında meydana geldi. Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak üzerinde, kimliği meçhul yüzleri maskeli 3 erkek şahıs, kullanımlarındaki araç ile Bektaş Gıda Ltd isimli iş yerine ait olup konu iş yerinde çalışan Mehmet Ali Güngörmüş kullanımındaki aracın önünü kesip durmasını sağladıktan sonra adı edilenin kafasına çekiç ile vurdu. Soyguncular daha sonra şirkete ait, içerisinde 198,135 TL, 200 Stg, 402 ABD Doları, 195 Euro nakit para ile TEB Bankasına ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp kaçtı.