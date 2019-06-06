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Girne'de kuyumcu soygunu

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Girne'de kuyumcu soygunu
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Girne'de yaklaşık 1 saat önce meydana gelen kuyumcu soygununda kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki şahıs bir miktar altını çalıp kaçtı.

Polis B asın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, bu sabah, saat 10:40 sıralarında, Girne'de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak isimli kuyumcuya giden kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri çalışanı kadını etkisiz hale getirdikten sonra miktarı henüz tespit edilemeyen altınları çalıp olay yerinden kaçmışlardır. Bahse konu şahıslar aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

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