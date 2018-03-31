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Girne'de korkutan kaza

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Bu sabah alkolün tesiri altındaki sürücü aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaçlara çarptı.Bu sabah alkolün tesiri altındaki sürücü aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaçlara çarptı.

Girne'de korkutan kaza
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Bu sabah saat 07:00 sıralarında, Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Osman Çağlar Yıldırım (E-23), yönetimindeki 01 UN 585 plakalı araç ile 88 promil alkollü içki tesiri altında, doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan ağaca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Sözer (K-24) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerini müteakip Osman Çağlar Yıldırım, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde müşahede altına alınırken Tuğçe Sözer ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruşturma devam etmekte.

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