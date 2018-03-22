Girne'de internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar operasyonu

Girne’de polis tarafından iki daireye gerçekleştirilen operasyonda, callcenter ve finans hizmeti vermek suretiyle internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığı tespit edilerek, meseleyle ilgili 13 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 20 dizüstü bilgisayar, 10 cep telefonu, sim kartları ile muhtelif banka kartı ve banka hesap cüzdanı emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak, ( B.S.A. (E-32),Ç.A. (E-29), Y.U. (E-32), B.L.Ç. (E-21), N.A. (E-41), K.B. (E-21), M.K. (E-35), H.Ü. (E-34), Y.B. (E-19), V.Ş. (E-32), Y.P. (E-28), T.T. (E-30) ve H.C.Y. (E-26)) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.