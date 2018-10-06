Girne'de infial yaratan olayın zanlıları tutuklandı

Girne Baldöken otoparkında bugün 01.30’da bir araçta hırsızlık yaparken fark edilince kaçmaya çalışan iki kişi, araç sahibine ve yardıma gelen kişiye bıçak salladı, birinin cep telefonunu alıp kaçtı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah Girne 'de Baldöken otoparkında, Aylin Akdeniz'e ait jeep aracın camlarını kırarak içerisinden para vs çalan ve akabinde de iki kişiye bıçak çekip, darp ettikten sonra telefonunu çalarak olay yerinden kaçan 28 yaşındaki Alparslan Kuşcu ve 22 yaşındaki Murat Kazıcı Girne'de tespit edilerek tutuklandılar. Soruşturma devam etmekte.

Aylin Akdeniz’e ait jeep aracın ön camını kırarak araçtan 1545 TL, 300 Euro nakit paralar ile CD seti gibi bazı eşyaları çaldıkları sırada fark edilen iki erkek, kaçmaya çalıştıkları sırada, Aylin Akdeniz’in eşi Güray Denge ve ona yardıma gelen Munawar Hussein’e direnç gösterdi.

Saldırganlardan biri, Denge ve Hussein’e gelişigüzel bıçak sallarken diğer saldırgan Hussein’i darp ederek telefonunu alıp kaçtı.

Polis, söz konusu kişilerin arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

AYLİN AKDENİZ SOSYAL MEDYADAN İSYANINI DİLE GETİRDİ

Baldöken otoparkında ve Girne Limanında - ne mal ne de can güvenliğimizin kalmadığını deneyimledik... Güvenle aracımızı park ettiğimiz Baldöken otoparkında aracımızı camı taşla kırılmış içerisi yağmalanırken içerinde iki hırsızla bulduk.... Hırsızları limanın içine doğru kovalayan eşime Chimera Cafe 'nin önünde bıçak çeken hırsızlar, eşime yardim etmek için polisi arayan vatandaşa da bıçak çekip cep telefonunu da gasp ettiler... 155 polis imdat hattına ulaşılamadığı için eşim polis karakoluna gittiği sırada da aynı hirsizlar otoparkta bekleyen ben, kızım ve arkadaşlarimizin yanina gelip bunu yapanların eşgalini teyid edip edemeyeceğimizi soracak kadar da gözleri kara idi....

Butun bunlar kotu bir kabul olmali, bu kabusun yaşandığı yer Kibris hele ki güzelim Girnem olmamalı...

KKTC polis teşkilati, Girne Belediyesi, KKTC Turizm Bakanlığı ve duyarlı vatandaşlar olarak adamızı nasıl yeniden eski güvenli günlerine döndürebiliriz? Yapılabilecek cok sey alinabilecek çok basit tedbirler mevcut yeter ki niyet olsun, birlik olunsun