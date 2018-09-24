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Girne'de güpe gündüz 200 bin TL'lik soygun

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Girne'de güpe gündüz 200 bin TL'lik soygun
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Girne'de bugün sabah saatlerinde meydana gelen soygun olayında yüzleri maskeli üç kişi nakit para taşıyan bir şirkete ait aracın önünü keserek yaklaşık 200 bin TL nakit para ile 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp kaçtılar.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 10:40 sıralarında, Girne'de Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak üzerinde, kimliği meçhul yüzleri maskeli 3 erkek şahıs, kullanımlarında bulunan araç ile Bektaş Gıda Ltd isimli iş yerine ait olup konu iş yerinde çalışan Mehmet Ali Güngörmüş kullanımındaki aracın önünü kesip durmasını sağladıktan sonra adı edilenin kafasına çekiç ile vurup şirkete ait, içerisinde 198,135 TL, 200 Stg, 402 ABD Doları, 195 Euro nakit para ile TEB Bankasına ait 5,855 TL meblağlı müşteri çekinin bulunduğu çantayı alıp kaçtılar Soruşturma devam etmekte.

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