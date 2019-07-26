Girne'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Girne’de dün gece, iki grup, tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında 3 kişi bıçaklandı. Yaralılardan biri yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis 3 kişiyi arıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay saat 23:00 sıralarında, Girne’de Turan Güneş Sokak üzerinde yaşandı.

Kısa isimleri S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve M.A. (E-33) olan 3 kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu M.I., F.S. (E-29) ve S.A. ile kavga etti. S.A. (E-38) tasarrufundaki bıçakla, M.I.’yı sağ omuz kısmından, F.S.’yi sağ elinden hafif şeklide ve S.A.’yı ise sağ köprücük kemiğinden ağır şekilde yaraladı.

Olayda yaralanan M.I. ve F.S. kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken; S.A. ise yapılan tedavisini müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturmasını sürdüren Polis, olayla ilgili olarak S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve M.A.’yı (E-33) arıyor.

Polis, aranan S.A’nın fotoğrafını da paylaştı ve zanlıyı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.