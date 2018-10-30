Girne'de Bıçaklama

Sabah 08:00 sıralarında Girne'de Taammüden adam öldürmeye teşebbüs yaşandı.

Bugünsabah saat 08:00 sıralarında, Girne’de 13 Şubat Sokak üzerinde, T.K.(K-17) tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan bıçak ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı Elmerry SANCHEZ (K-49)’i öldürmek kastı ile sırt kısmından sekiz kez bıçaklamıştır. ​Olayda yaralanan Elmerry SANCHEZ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Zanlı, T.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir