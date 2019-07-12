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Girne'de 4 saatte 88 araç sürücüsü rapor edildi

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Girne'de 4 saatte 88 araç sürücüsü rapor edildi
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Polis, trafik kazalarına dur demek ve yol güvenliği için başlatılan Trafik Seferberliği kapsamında, Girne'de denetimler yaptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve Gazimağusa'da gerçekleştirilen denetimlerin ardından bugün de trafik ekipleri tarafından, Girne’de, 10:00 - 12:00 saatleri ile mesai çıkışı 14:00 - 1600 saatleri arasında 3 ayrı noktada denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sonucu yaklaşık 360 araç denetlendi ve suç  işlediği tespit edilen  toplam 88 araç sürücüsü rapor edildi. Çeşitli suçlardan dolayı 14 araç trafikten men edildi.

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