Girne bölgesinde girmedik yer bırakmadılar

Girne’de 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen “Dükkân Açma, Yasal tutukluluktan firar, Sirkat ve Kasti Hasar” meseleleri ile ilgili olarak Girne bölgesinde yapılan geniş çaplı araştırma sırasında zanlıların tespit edilerek mahkeme emri gereği zanlı Mahmut Çal ve Ali Aslan, tutuklandılar

Girne’de 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde meydana gelen “Dükkân Açma, Yasal tutukluluktan firar, Sirkat ve Kasti Hasar” meseleleri ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mahmut Çal ve Ali Aslan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı. Soyel, huzurda bulunan zanlı Mahmut Çal ve Hastanede bulunan zanlı Ali Aslan’ın 2020 yılı Mart ve Nisan ayları içerinde Girne'de faaliyet gösteren Hititbet, Canlıbalık, Carop, Lemos ve Kıbrıs Evi isimli işletmelere girip, Hititbet'den 4970 TL nakit para ve 1 adet Samsung A2 marka cep telefonunu, Canlıbalık restorantından 2 adet Chivas 2 adet zivanıya, ladet white horse viskileri, Karop'dan 2 adet Tekirdağ rakısı, 5 adet anahtarlık, 3 adet tespih kutusu ve 2 adet tesbih, 2 adet tablet, l adet Samsung J2 Marka cep telefonu, eski TL ve döviz kağıt ve demirden çok sayıda paraları, çeşitli muhtelif eşyaları sirkat edip, içerde bulunan çelik kasanın dokunmatik kısmını kasti hasara uğratmış olup,yine Lemos'dan 200 TL bozuk demir para, Kıbrıs Evi isimli restoranttan 2 adet cep telefonu, Kıbrıs Breeze'den 10 adet çeşitli markalarda saat, 155 Euro. 150 TL para ve 1 adet levano marka top sirkat ettiklerini söyledi.

Polis zanlıların 5 Nisan 2020 tarihinde olay mahalli ve çevrelerindeki işletmelerin kamera görüntülerinden yapılan incelemeler neticesinde tespit edildiklerini ve aynı gün Girne bölgesinde yapılan geniş çaplı araştırma sırasında zanlıların tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların üzerinde yapılan arama neticesinde; sirkat etmiş oldukları konu cep telefonları ve sirkat etmiş oldukları paraların bir kısmı bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini ve ayni gün ikamet ettikleri evlerinde 21.30 - 21.45 saatleri arasında huzurlarında yapılan arama neticesinde, zanlıların konu işletmelerden sirkat etmiş oldukları tüm emarelerin tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Hüseyin Soyel, aynı gün yapılan arama sonrası konu ikametgâhın ön kısmında zanlıların Girne Polis Müdürlüğüne sevk edilmeye çalışıldığı bir sırada, zanlı Ali Aslan’ın yasal tutukluluktan firar ettiğini 6 Nisan 2020 tarihinde aranmakta olan zanlı Ali Aslan’ın Nizamoğlu Apartmanı No: 5 Girne adresinde tespit edildiği bir sırada polisleri görmesi üzerine 4 kattan atlayıp beton zemine düşmesi sonucu yaralandığını söyledi. Polis, zanlıların TC uyruklu olduğunu ve benzer suçları işleme eğilimleri olduğunu belirterek, davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan iki zanlı, “Koronavirüs salgını nedeniyle aç kaldık. Çalıştığımız yerler bize para vermedi. Polise gittik. Bizi belediyeye, belediye de kaymakamlığa yönlendirdi ama destek alamadık. Bizi Türkiye’ye göndermelerini istedik ama bu da olmadı. Aç kalınca bu suçları işlemek zorunda kaldık. Çok pişmanız” dediler.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.