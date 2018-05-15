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Girmedik dükkân bırakmadı

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Girne, Çatalköy ve Alsancak bölgelerinde 10 ayrı iş yerine giren Ramazan Yavuz, başka bir iş yerine girmeyi tasarlarken yakayı ele verdi

Girmedik dükkân bırakmadı
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 Evrim KAMALI

Girne, Çatalköy ve Alsancak bölgesinde 10 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan zanlı Ramazan Yavuz, önceki gün başka bir iş yerine girmeyi tasarlarken yakalandı. Tutuklanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Ramazan Yavuz’un “”Dükkân açma” ve “Sirkat” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Yavuz’un 2018 yılının ilk beş ayında ilk tespitlere göre Girne, Çatalköy ve Alsancak bölgelerinde 10 ayrı iş yerine girdiğini söyledi. Polis, zanlının girdiği iş yerlerinden ilk belirlemelere göre 2 bin 280 TL nakit para, 19 bin TL değerinde giyim, bayan iç çamaşırı ve elektronik eşya çaldığını kaydetti. Çamlıbelli, yapılan ilk soruşturmada zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini, alınması gereken birçok ifade olduğunu belirterek bu zaman zarfında işlenen suç sayısının artabileceğine belirterek zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3 gün tutukluluk emri verdi.

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