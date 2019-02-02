Gifa Airway saldırganı yakalandı

Lefkoşa’da dün akşam Gifa Airway isimli iş yerine yapılan silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 4 kişinin yakalandığı; olayda kullanılan tabancanın olay yerinin uzağında bulunup emare olarak alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı zanlısı E.Y.’nin (E-38) tutuklu olarak mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.