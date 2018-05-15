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Genç Tavuri dolandıracak birini yine buldu

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Eşini Larnaka’dan alacak bahanesi ile Ergün Kumyalılı’ya kendini Ali Erzurumlu’nun oğlu olarak tanıtarak 250 TL nakit parayı benzin parası olarak alıp sahtekârlıkla para temin eden Erdi Konyalıoğlu tutuklandı

Genç Tavuri dolandıracak birini yine buldu
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 Evrim KAMALI

Girne’de bir park yerinde Ergün Kumyalılı’ya kendini Ali Erzumlu’nun oğlu olarak tanıtarak eşinin Larnaka’da olduğunu beyan edip para isteyip konu şahsı dolandıran zanlı Erdi Konyalıoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yağız Kol, olayın Nisan ayında Girne’de bir alışveriş merkezinin park yerinde meydana geldiğini anlattı. Polis memuru Yağız Kol, Konyalıoğlu’nun eşini Larnaka’dan alacak bahanesi ile Ergün Kumyalılı’ya kendini Ali Erzurumlu’nun oğlu olarak tanıtarak 250 TL nakit parayı benzin parası olarak alıp sahtekârlıkla para ettiğini söyledi. Polis zanlının önceki gün tespit edildiğini soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek ilk etap da 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu,  zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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